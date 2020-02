A 'Jazzal' un viaggio nella carriera di Joni Mitchell

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento venerdì 21 febbraio alle 21 al Teatro Parvum di via Mazzini 85, con la rassegna Jazzal. On Joni Mitchell's Paths è un progetto nato dalla passione di quattro musicisti per Joni Mitchell, riconosciuta come una delle più grandi autrici e interpreti della musica senza confini. Quello che il quartetto propone è appunto un viaggio che ripercorre alcuni dei “sentieri” intrapresi da Joni durante la sua carriera musicale, partita dalla musica Folk per lasciare sempre più spazio a nuove sonorità più vicine al Blues e al Jazz, frutto della collaborazione con artisti del calibro di Pat Metheny, Jaco Pastorious, Herbie Hancock, Michael Brecker e Charles Mingus. Sul palco del Parvum Giulia Cancedda (voce, chitarra), Dino Cerruti (basso elettrico, contrabbasso, basso fretless), Rodolfo Cervetto (batteria) e Stefano Riggi (sax tenore, soprano, tastiere).

Biglietti interi 10 euro

Tessera club 10 euro

Ingresso con tessera 8 euro

Ingresso con tessera under 30 5 euro

Sarà possibile fare la tessera direttamente alla cassa il giorno del concerto.

Prenotazioni: inviare una mail a alessandriajazzclub@libero.it con oggetto “Prenotazione” indicando un nome di riferimento, il numero dei biglietti e delle tessere. Specificare se ci sono degli under 30.

Jazzal si svolge grazie al sostegno della Fondazione Social, della Fondazione CRT, della Fondazione CR Alessandria e rientra nell'ambito del festival diffuso “Piemonte Jazz Festival” e del “Festival Identità e territori”.