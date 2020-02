Volontari del Servizio Civile: conclusa l'attività in Comune

ALESSANDRIA - Un incontro nella Sala Conferenze del Museo Etnografico C'era una volta, per salutare e ringraziare i volontari (una quarantina) di Servizio Civile Universale che hanno concluso la propria esperienza, svolta negli ultimi dodici mesi, nei diversi ambiti e servizi dell’Amministrazione Comunale. All’incontro di mercoledì 9 febbraio, organizzato dall'Ufficio Servizio Civile del Comune, erano presenti gli assessori comunali Cherima Fteita (Politiche Giovanili) e Mattia Roggero (Politiche del Lavoro).

«È assolutamente doveroso – ha dichiarato l’assessore Fteita – esprimere a tutti voi un sincero ringraziamento, a conclusione del percorso che avete compiuto in questi dodici mesi. La vostra è stata un’esperienza di servizio, ma anche di grande dedizione e qualità. Un impegno che vi ha visti veramente “protagonisti” nei diversi ambiti operativi dei nove progetti del Bando. Il mio grazie, a nome anche del Sindaco della Città, vuole dunque essere nei vostri confronti un’espressione forte e convinta che si carica di orgoglio, di affetto e di riconoscenza da parte della Comunità alessandrina per il dono che insieme avete fatto in questo anno alla Città».

«Desidero porre in evidenza anche un aspetto che ritengo molto significativo. – ha sottolineato l’assessore Roggero – Faccio riferimento al valore del Servizio Civile in quanto tale e all’esperienza che avete deciso di compiere in questi mesi proprio a 'servizio' della città e della comunità locale. La qualità che avete espresso, il protagonismo che ha caratterizzato il vostro coinvolgimento nei diversi progetti e la sensibilità con cui avete approfondito i diversi temi proposti sono la migliore testimonianza di quanto voi abbiate creduto fortemente nella nostra Città e di quanto sentiate l’importanza di contribuire a rendere Alessandria sempre più bella, attrattiva, performante. Dopo le difficoltà oggettive che stiamo attraversando in questi anni, sono convinto che il percorso che avete compiuto come Volontari del Servizio Civile Universale non solo qualificherà i vostri curricola, ma anche possa creare i presupposti perché la gestione della vita sociale, economica, culturale e… amministrativa futura di Alessandria possa vedervi protagonisti a pieno titolo».

I giovani volontari hanno esposto le caratteristiche delle attività di servizio che li hanno visti protagonisti durante il 2019/2020 e che sono state declinate attraverso 9 specifici progetti approvati e finanziati dal Bando emesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Centri di cultura ludica per il diritto al gioco dei bambini: Ludoteca “C’è sole e luna”, va Verona 103 (4 volontari) – ReMix “Centro di riuso creativo”, via Pietro Nenni 72 (2 volontari) – Centro Gioco Bianconiglio, via Gambalera 74 (4 volontari): animazione rivolte ai bambini sino agli 11 anni: laboratori, giochi, animazione nel tempo non scolastico e anche estivo.



Un Museo a regola d’arte. Finestre sulla creatività alessandrina – Museo Etnografico “C’era una volta”, piazza della Gambarina 1, 4 volontari: valorizzazione del Museo nelle sue funzioni ordinarie, nell’ideare e organizzare eventi legati all’arte visiva: pittura, fotografia, proiezioni di filmati.

GeneraCultura II – Ufficio Cultura Palazzo Cuttica, via Gagliaudo 2, 4 volontari: potenziamento delle opportunità artistiche e culturali organizzate dall’Ufficio Cultura comunale, in particolare riferite alla comunicazione e organizzazione degli eventi.

Senza barriere – Ufficio Disability Manager, piazza della Libertà 1, 3 volontari: potenziamento del Servizio Disability Manager per migliorare i diritti dei cittadini disabili in riferimento all’accessibilità cittadina nonché all’accompagnamento nelle diverse problematiche di competenza comunale.



Fai rotta in Comune – Ufficio Relazioni con il Pubblico, Urp piazza della Libertà 1, 4 volontari: supporto tecnico e relazionale dei cittadini più fragili dell’ utenza dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Libero Accesso – Servizio Musei Civici, piazza Vittorio Veneto 1, 4 volontari: potenziamento del Servizio Musei, con attività dedicate in particolare a supportare i cittadini di qualsiasi età con difficoltà di deambulazione o problemi sensoriali e ad arricchire l’offerta didattica per le scuole, le visite guidate e la promozione del Patrimonio Culturale.

Made for Millenials: nuove forme di protagonismo e partecipazione giovanile nella vita sociale, culturale della città attraverso il potenziamento delle life skills – Ufficio Giovani, via Gagliaudo 2 – Informagiovani, piazza della Libertà 1, 4 volontari; potenziamento dell’Ufficio Informagiovani con servizi, laboratori, sperimentazioni e dell’Ufficio giovani e minori attraverso l’organizzazione e conduzione di eventi, incontri, progettazione, promozione del Servizio.

Troppo Green! Percorsi di sostegno alla cultura ambientale cittadina – Giardino Botanico “Dina Bellotti”, via Giulio Monteverde 24, 6 volontari: attività teorico-pratica presso il Giardino Botanico e nelle aree verdi cittadine a sostegno dell’educazione ambientale e naturalistica delle scolaresche e dei cittadini.



I libri escono dalla biblioteca. Lettura in carcere, in ospedale, negli ambulatori – Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, piazza Vittorio Veneto 1, 3 volontari: prestito librario e lettura in generale, destinate ai cittadini adulti e minori ricoverati nei presidi ospedalieri, ristretti nelle case di reclusione.

Il Servizio Civile impegna i giovani tra i 18 e i 28 anni in progetti volti a favorire la realizzazione dei principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale (art. 4 Cost.), a promuovere lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e la pace tra i popoli (art. 11 Cost.) Il Servizio Civile rappresenta per i giovani un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale ed è un’opportunità di partecipazione alla vita collettiva. I giovani del Servizio Civile sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del nostro Paese.

Per informazioni: www.comune.alessandria.it nella sezione dedicata al Servizio Civile.