La Lega scrive il programma con la gente

VALENZA - Prima nei numeri, prima nei sondaggi e anche prima a partire con qualcosa di concreto. In vista delle elezioni amministrative di Valenza, la Lega scende in campo (anzi... sotto il gazebo) per invitare i cittadini a scrivere il programma con lei. Al momento le preiorità evidenziate riguardano la manutenzione delle strade, la sicurezza e il ripristino della piscina. Il leader locale del Carroccio, Maurizio Oddone, potrebbe essere il candidato a sindaco. Ma il nome va ovviamente discusso con gli alleati di centrodestra.