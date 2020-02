Allaccio abusivo alla rete elettrica: 30enne arrestato

NOVI LIGURE - I Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Novi Ligure hanno arrestato un 30enne marocchino per furto aggravato e continuato di energia elettrica. L’uomo, che occupava abusivamente un alloggio di proprietà dell’Atc, aveva manomesso il contatore e realizzato un allacciamento abusivo in maniera rudimentale per alimentare l’abitazione.

A seguito di udienza per direttissima, il Tribunale di Alessandria ha convalidato l’arresto in attesa del processo.