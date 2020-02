Fucile non denunciato: 57enne di Casalnoceto nei guai

CASALNOCETO - I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Volpedo, a seguito di controllo amministrativo in materia di armi, hanno denunciato un 57enne di Casalnoceto per illegale detenzione di un fucile di cui non aveva denunciato il possesso. L’arma, non censita presso la banca dati Nazionale di Polizia, è stata sottoposta a sequestro.