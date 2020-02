Meno tasse per chi riapre un negozio

ALESSANDRIA - Sconti fino al 100% sulle tasse comunali per chi riapre un esercizio commerciale chiuso da almeno sei mesi nei centri con meno di 20 mila abitanti. Il provvedimento è contenuto nel Decreto Crescita, varato dal Governo che, in provincia, riguarda 184 comuni, la stragrande maggioranza. La misura degli incentivi, da richiedere entro il 30 settembre, è però demandata alla conferenza Stato-Autonomie locali. L’obiettivo è quello di rivitalizzare i centri storici e incentivare il commercio di vicinato.

Scettiche le associazioni di categoria: «Le problematiche sono note da tempo. Ben vengano gli incentivi, ma il settore ha bisogno di ben altro». Misura analoga era stata adottata nel 2018 ad Alessandria (assessore Riccardo Molinari), con risultati poco incoraggianti: in un anno, solo due richieste.

