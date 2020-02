Allarme coronavirus: negativi i test su padre e figlia

ALESSANDRIA - Allarme coronavirus: la Regione Piemonte comunica che tutti i casi di cui si era in attesa di responso sono risultati negativi. Questo include anche i due sospetti di Pozzolo Formigaro.

Oggi, nel primo pomeriggio, erano stati ricoverati padre e figlia nel reparto degli Infettivi dell’ospedale di Alessandria.

È confermato, al momento, il primo caso di positività al “coronavirus codiv 19” in Piemonte, a Torino.

Sul territorio piemontese oggi erano una quindicina le persone in attesa del responso dei test sul contagio.

Al momento, ha ricordato il presidente della Regione Piemonte, “non c’è alcun allarmismo, la situazione è gestita con grande professionalità: a fronte di un caso accertato, c’è ne sono molti risultati negativi”.

L’assessore alla Sanità ha sottolineato l’importanza di promuovere comportamenti virtuosi, raccomandando a chi manifesti sintomi di febbre e tosse e avesse avuto contatti con persone rientrate recentemente dalla Cina o con casi di sospetto contagio, di chiamare il 1500 o il 112 e attendere in casa le istruzioni. I servizi sanitari si faranno carico di valutare la situazione, caso per caso, anche a domicilio, garantendo le misure più appropriate.