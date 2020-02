Falda inquinata. La protesta in piazza

ALESSANDRIA - Nella falda acquifera di Spinetta Marengo c’è il C6O4, uno dei prodotti chimici realizzati da Solvay. Ad affermarlo è la Provincia di Alessandria che è anche uno degli enti deputati a concedere l’ampliamento del sito di produzione della nuova molecola. Un altro capitolo che si aggiunge al complicato quadro del sobborgo alessandrino dove la presenza delle industrie avrebbe messo a serio repentaglio la salute dei residenti. Per questo oggi, sabato, alle 17 è in programma una manifestazione di protesta in piazza della Libertà. Il M5S, nel frattempo, ha presentato un’interrogazione al Ministero dell’Ambiente.