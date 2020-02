Coronavirus: tenda davanti al Pronto Soccorso di Ovada

OVADA - Anche all'ospedale di Ovada è in fase di installazione la tenda di pre triage per il Pronto Soccorso come da disposizione dell'assessore regionale alla Sanità di concerto con il coordinatore dell'unità di crisi regionale sul coronavirus. "Prima di entrare in Pronto Soccorso - spiega la nota ufficiale - si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie per indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più adeguato". Si tratta di tende pneumatiche della Protezione Civile. "I responsabili dell'azienda sanitaria che mi confermano una situazione, al momento, tranquilla per la nostra zona - il messaggio lanciato dal sindaco, Paolo Lantero, tramite Facebook - Seguirò costantemente l'evoluzione dell'emergenza con tutte le istituzioni coinvolte e vi terrò aggiornati".