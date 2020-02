Sospetto Coronavirus: in attesa degli esiti, ospiti del residence bloccati nelle stanze

TORTONA - Non sono ancora arrivati gli esiti dei test effettuati sui coniugi tortonesi ricoverati per sospetto coronavirus e per i quali è stato chiuso, a scopo precauzionale, il pronto soccorso. I risultati potrebbero arrivare nel tardo pomeriggio.

I due gestiscono un residence in centro a Tortona. I Carabinieri d’intesa con l’autorità sanitaria hanno avviato la procedura d’emergenza, chiedendo a tutti gli ospiti di non lasciare la struttura e rimanere in camera.

Sono stati raggiunti anche coloro che si erano allontanati di prima mattina e invitati a tornare all’interno della struttura puramente a scopo precauzionale. Tutti hanno dimostrato la massima collaborazione.

L’allarme è scattato perché nei giorni scorsi nel complesso sono arrivati due ospiti dal lodigiano che però non sarebbero entrati in contatto con la coppia.

Intanto, l’assessore regionale alla Sanità, d’intesa con il coordinatore dell’Unità di crisi regionale sul coronavirus ha disposto l’allestimento presso tutti i pronto soccorso del Piemonte di tende pneumatiche della protezione civile per le attività di pre-triage, in modo che gli eventuali casi sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus. In pratica, prima di entrare al pronto soccorso, si verrà sottoposti alla misurazione della febbre e alle domande necessarie a indirizzare il paziente verso il percorso sanitario più appropriato.