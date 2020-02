Il Piemonte torna a scommettere su Slala

ALESSANDRIA - È soddisfatto ma anche polemico, Riccardo Molinari. Il capogruppo della Lega alla Camera plaude all’ingresso della Regione Piemonte nella Fondazione Slala (che si occupa di logistica), però bacchetta il ministro alle Infrastrutture, Paola De Micheli (Pd). Che è di Piacenza, la città che sta entrando in competizione con Alessandria per essere lo “sfogo” delle merci in arrivo a Genova.

«Perché la De Micheli non sblocca i fondi per il nostro retroporto e per le zone logistiche? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: ci sarà mica in atto da parte sua un tentativo di scippo?» chiede Molinari. Che poi se la prende pure con la vecchia Giunta regionale guidata da Chiamparino.

Attacco al Pd anche a Novi, dove Italia Viva invita l’ex sindaco Muliere «a non ingaggiare, sulla logistica, battaglie con Alessandria».