Cirio: "Il Piemonte non è un focolaio"

TORINO - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è intervenuto questa mattina in diretta alla trasmissione Rai 'Agorà' per aggiornare sulla situazione sanitaria sul nostro territorio. Tra i punti toccati, anche il rapporto con il governo dopo le polemiche tra il premier Conte e il governatore lombardo Fontana, i casi di coronavirus in Piemonte e tutte le attività collegate all'emergenza in atto.