Donazioni in calo, l'appello dell'Avis: «Niente allarmismi»

ALESSANDRIA - Nell'ultima settimana l'ansia da Coronavirus ha fatto registrare un drastico calo delle donazioni di sangue. Dal vice presidente dell'Avis di Alessandria, Francesco Galeone, l'appello ai tesserati: «Non fatevi condizionare dagli allarmismi, il sangue serve sempre e il bisogno non va in vacanza. Non possiamo passare da un'emergenza ad un'altra». Sulla pagina Facebook dell'associazione, l'invito a presentarsi domenica 1 marzo, dalle 8 alle 11.30, nella sede di Lungo Tanaro San Martino per un prelievo straordinario.

Per una maggiore sicurezza, il Centro di Medicina Trasfusionale in questi giorni distribuisce a tutti i donatori una scheda di accettazione correlata da un breve questionario utile a prevenire qualsiasi episodio di contagio. «Tenere sotto controllo i donatori influenzati è sacrosanto - ha aggiunto Galeone - ma sull'argomento si è scatenato del terrorismo mediatico che di certo non ci favorisce»