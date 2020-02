Pianese: i contagiati sono quattro

PIANCASTAGNAIO - Non solo King Udoh: sono quattro, complessivamente, i tesserati della Pianese risultati positivi al tampone per il coronavirus. Il primo (Udoh), come si legge in una nota della società di Piancastagnaio, è stato "assistito dal responsabile sanitario della società, Paolo Luatti, che lo ha precauzionalmente isolato dagli altri componenti della squadra e ha disposto che non partecipasse alla partita con la Juventus U23. Sottoposto mercoledì al tampone, perché accusava ancora stato febbrile, è risultato positivo al Covid-19 e ricoverato nel reparto di malattie infettive di Siena", dove è tuttora in attesa dell'esito dell'esame dall'Istituto Spallanzani di Roma.

Il secondo "è in isolamento nella sua abitazione, anche se non presenta alcun sintomo. Anche il terzo è a casa sua, leggermente febbricitante". Quest'ultimo sarebbe stato in panchina domenica contro i bianconeri. Una abitava l'attaccante primo a manifestare la positività, l'altra è attulamente in Romagna, dove risiede, seguito dall'Asl di riferimento.

La quarta persona positiva è un collaboratore della società (sarebbe un massaggiatore) che nella mattinata di oggi, dopo una notte con la febbre, "è stato trasportato in ambulanza anche lui all'ospedale di Siena". L'ultimo bollettino medico indica che "la febbre è calata e non ci sono particolari complicanze".

"Attualmente tutti i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti che hanno partecipato alla trasferta dell'ultimo turno sono in quarantena fiduciaria di 15 giorni, nei propri domicili, e nessuno manifesta i sintomi del coronavirus".

In questa settimana la Pianese non ha svolto alcun allenamento e il presidente Maurizio Sani da ieri "si è posto volontariamente in autoisolamento". Nessuno, fra i tesserati, è autorizzato a rilasciare interviste o dichiarazioni.