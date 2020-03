"Scrivo di fede e sport, tifo Juve e a Sarri dico: fate esercizi spirituali"

ALESSANDRIA - Bisogna andare indietro con la memoria al 1947. Il cardinale Tarcisio Bertone, 85 anni, non fa fatica: «Mi appunto tutto, quasi ogni giorno compilo il diario e mi servo anche di un iPad. E poi, per fortuna, ho una buona memoria che mi consente di fissare certi eventi importanti».

Eminenza, cosa accade nel 1947? "Fu la prima volta che andai al santuario di Crea: un pellegrinaggio con l’oratorio di Valdocco, in provincia di Torino, per rievocare, in qualche modo, le passeggiate di don Bosco. A Crea, capirete, sono molto legato. Da vescovo di Vercelli, poi, sono stato parecchie volte al santuario".

Deduciamo che abbia avuto molti legami con la provincia di Alessandria: "Mi sono relazionato spesso con i vescovi Charrier e Versaldi e monsignor Gallese è un mio conterraneo. Ma ho molti amici nell’Alessandrino, religiosi e laici, e non posso dimenticare le volte in cui venni ospitato da importanti imprenditori, penso ad esempio alle visite alle industrie di Casale, dalla Buzzi alla Carutti".