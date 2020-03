Ospedale 'San Giacomo' chiuso per sanificazione

NOVI LIGURE - Al termine di una riunione svolta presso la direzione sanitaria dell’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure e conclusa pochi minuti fa, il coordinatore generale dell’unità di crisi, Mario Raviolo, ha disposto una sanificazione di tutti i reparti del nosocomio novese allo scopo di metterlo in sicurezza.

“I ricoverati - informa una nota del Comune di Novi Ligure - rimangono al loro posto, mentre vengono sospesi nuovi ricoveri lasciando la possibilità al Pronto soccorso di trattare gli accessi di casi in pericolo di vita. Si confida che con questo provvedimento l’attività dell’ospedale di Novi Ligure possa riprendere quanto prima”.

La struttura è chiusa dalle 14 e dai reparti di degenza non possono entrare, né uscire, pazienti e personale medico e paramedico. Davanti agli ingressi, intanto, si intensifica l’arrivo dei parenti di medici e infermieri bloccati, tutti con il cambio di indumenti intimi. Li consegnano ai carabinieri, che a loro volta provvedono a recapitarli ai destinatari.

L’amministrazione, intanto, ha fatto sapere che adotterà ogni misura possibile al fine di minimizzare rischi di contagio. I provvedimenti potrebbero essere assunti in serata, al rientro in città del sindaco Gian Paolo Cabella, che in questi minuti è impegnato in una riunione nella direzione sanitaria dell’Asl, ad Alessandria.