Coronavirus: 78enne positiva. E' ricoverata in ospedale, personale in quarantena

ACQUI TERME - Si registra un caso positivo al coronavirus Covid-19 anche ad Acqui Terme: a comunicarlo è il Comune, che spiega che "l’allerta è scattata ieri mattina, mercoledì 4 marzo, mentre l’esito del tampone ha verificato la positività nella mattinata di oggi, giovedì 5 marzo. Si tratta di una donna ovadese di 78 anni, entrata nell’ospedale per una frattura al polso: attualmente la paziente risulta ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Mons. Galliano”. Il sistema sanitario ha adottato tutte le misure di prevenzione e monitora con costanza la situazione e gli sviluppi. È in quarantena il personale entrato in contatto con la donna. La struttura rimane operativa ed è stata già igienizzata".