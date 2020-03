'Zona rossa'? No, "è un'area con regole più rigorose"

ALESSANDRIA - Il primo a sottolineare la differenza è stato il premier Giuseppe Conte questa notte, nella conferenza stampa tenuta per spiegare i dettami del nuovo decreto.

"Non c'è più una zona rossa - le sue parole - che scomparirà dai Comuni di Vo' e del Lodigiano. Ma ci sarà una zona con regole più rigorose che riguarderà l'intera Lombardia e poi le province di Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Qui fino al 3 aprile - per fare solo due esempi - saranno limitati i movimenti, salva la possibilità di rientrare a casa propria e i bar e i ristoranti dovranno chiudere alle 18 e per il resto della giornata garantire distanze di almeno un metro".

Quindi, se d'ora in avanti si continuerà a parlare e scrivere di 'zona rossa', sarà una convenzione utile a far capire la parte d'Italia per la quale valgono le nuove, rigide disposizioni governative. Volte, è utile capirlo una volta per tutte, a evitare il diffondersi del contagio.