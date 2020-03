Risponde Ezio Bassani, comandante di Polizia Municipale nel comune di di Serravalle Scrivia e formatore

«Tenendo sempre presente che la ratio del decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri è quella di limitare il più possibile spostamenti e contatti, la risposta è si, posso andare al supermercato o al centro commerciale, rispettando ovviamente la prescrizione di evitare affollamenti e mantenere una distanza di sicurezza, purché si tratti di una esigenza indifferibile.

Al supermercato posso andare ad approvvigionarmi di generi alimentari. Così come non si può impedire ad un cittadino di andare a comperare un paio di scarpe, se ne ha necessità. Tuttavia, la norma indica di recarsi nel negozio più vicino alla propria abitazione o ragionevolmente vicino. Per fare un esempio banale, non posso andare a Genova a comprare le scarpe in quel determinato negozio, se nel comune di residenza ci sono altri esercizi che vendono il medesimo articolo».