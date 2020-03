Posso andare dal fisioterapista?

Sì, purché si rispetti il rapporto 1/1 e con uso di mascherina e guanti. Questo è quello che viene indicato tra i chiarimenti al Decreto Ministeriale #IoRestoACasa da Ministero della Salute e Protezione civile.

Attività di fisioterapia proseguono anche all'interno di strutture 'protette', come le case di riposo per anziani che hanno questa tipologia di servizio al loro interno. Qui la si fa anche in aree palestre con più soggetti, visto che le strutture sono totalmente chiuse all'ingresso di ospiti esterni (come i parenti) dopo le ultime disposizioni ministeriali. Il fisioterapista deve comunque svolgere il proprio ruolo con protezioni come guanti e mascherine.

Anche nelle cliniche e in forma ambulatoriale si può andare dal fisioterapista: gli appuntamenti sono confermati, in questi casi nel rispetto del rapporto 1/1 (con mascherine e guanti) e con appuntamenti distanziati per evitare le attese.

