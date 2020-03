Salta la Novipiù Cup

CASALE - La 9a Novipiù Cup non ci giocherà. Il grande torneo di pallacanestro giovanile era in programma dall'8 all'11 aprile, a Casale, Moncalieri e Borgomanero, ma il gruppo Novi Elah Dufour, e le società Novipiù Junior Casale, Novipiù Campus e College Basketball Borgomanero hanno scelto di annullarlo, "con dispiacere, ma anche con grande senso di responsabilità".

Una delle caratteristiche di questo evento è proprio il grande senso di comunità e di festa che si crea, in campo e sugli spalti, "nell'emergenza che tutti stiamo vivendo non sarebbe stato possibile garantirlo. Per questo diamo appuntamento a tutti - spiegano gli organizzatori - per una edizione speciale, l'anno prossimo, dal 31 marzo al 3 aprile 2021".