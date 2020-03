L’ospedale è saturo di ricoverati contagiati

NOVI LIGURE - L’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure è saturo di ricoverati infettati dal Covid 19 e non è più in grado di ricevere ammalati con altre patologie.

Per questo motivo i vertici dell’Asl Al e i responsabili dell’unità di crisi della Regione Piemonte ritengono opportuno dedicare il nosocomio a centro Covid 19: ciò comporterà il dirottamento degli ammalati novesi non affetti da coronavirus verso altri ospedali, tra i quali quelli di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli.

Per mantenere le normali funzioni, il sindaco Gian Paolo Cabella ha scritto al commissario straordinario dell’Asl Al e ai responsabili dell’Unità di crisi in Regione Piemonte per ribadire la disponibilità del centro fieristico, che potrebbe essere adeguato in pochi giorni per ricevere i contagiati guariti che, dopo la fase acuta in ospedale, non possono essere trasferiti nelle loro abitazioni.