Per i Grigi il sorriso della piccola Nina

ALESSANDRIA - Una bella luce, per i Grigi, in queste giornate scure e faticose per tutti: è il sorriso della piccola Nina, la nipotina di Gigi Poggio, responsabile della comunicazione dell'Alessandria.

Dopo qualche giorno di attesa, la bimba è venuta alla luce all'ospedale di Alessandria. Sta bene, come anche mamma Giulia e papà Andrea.

E il nonno? Si dichara "felice per l'arrivo della piccola Nina". E, anche, orgoglioso, "perché è nata lo stesso giorno (25 marzo, ndr) di Renzo Melani", a cui Gigi è legato da grande amicizia e stima.