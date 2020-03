Cremolino piange l'ex sindaco Berretta

CREMOLINO - Era ricoverato da due settimane nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Acqui Terme, il primo caso di coronavirus accertato in paese. E' rimbalzata in questi minuti la notizia della scomparsa di Mauro Berretta, molto noto a Ovada per la sua professione di dentista, e primo cittadino di Cremolino tra il 2014 e il 2019. Beretta è stato vittima del Covid-19. Aveva 74 anni. Lasciata la professione esercitata per anni aveva rivolto il suo interesse alla vita amministrativa del paese nel quale si era trasferito a vivere. Nel 2014 aveva vinto le elezioni alla guida della lista "Un impegno per Cremolino". "Tutta l'amministrazione - ha commentato l'attuale sindaco, Massimo Giacobbe - si stringe attorno al dolore della famiglia". Priore della Confraternita di Nostra Signora del Carmine. Berretta lascia la moglie Orietta, le figlie Laura e Anna.