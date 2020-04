Orgoglio Grigio, mille euro per gli ospedali

ALESSANDRIA - Orgoglio Grigio solitamente raccoglie adesioni per le trasferte, ma è anche, sempre, in prima linea nelle iniziative benefiche.

Anche in questo periodo di grave emergenza, dall'associazione un gesto concreto: oggi è stato effettuato il bonifico di 1000 euro, destinati alla Fondazione SolidAl per gli opedali della provincia, "impegnati nella battaglia contro il covid-19. Siamo molto contenti - scrivono il presidente Luca Laveggio e tutti i componenti del direttivo - di aver dato il nostro contributo per una causa così importante".