Castellazzo: sei morti, 23 positivi

CASTELLAZZO - Sono sette, in paese, le persone decedute dall'inizio dell'emergenza, ma per una la causa non è il virus, anche se era in quarantena: sono questi i numeri forniti dal sindaco Gianfranco Ferraris e dall'Unità comunale di crisi.

Positivi al covid-19 23 castellazzesi, sei di loro sono ricoverati nei presidi ospedalieri del territorio. Complessivamente sono 44 i soggetti in isolamento domiciliare.

L'amministrazione comunale ha aperto una raccolta fondi per il gruppo di Protezione Civile. I versamenti possono essere effettuati sul conto della Tesoreria del Comune di Castellazzo Bormida (Banco Bpm), causale donazione protezione civile comunale emergenza covid-19, specificando le generalità e il codice fiscale, per poter poi ricevere la ricevuta.