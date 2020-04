Ascom, AlxTe cresce coi pagamenti Paypal e Satispay

ALESSANDRIA - Da oggi AlxTe, il portale sviluppato dalla Confcommercio di Alessandria che raccoglie le attività commerciali che effettuano consegne a domicilio (oggi circa 250), offre ai commercianti la possibilità di personalizzare la propria vetrina virtuale aggiungendo informazioni e allegando menu, ad esempio quelli pasquali, listini, cataloghi ed altri documenti utili. I commercianti hanno la possibilità di aggiornare e modificare in tempo reale le informazioni, in coerenza con i momenti e le occasioni o particolari offerte e servizi.

Si avvicina la Pasqua e molte persone, raccogliendo l’invito a rimanere a casa per contribuire al contenimento del coronavirus, sono infatti alla ricerca di ingredienti e menu pronti, per le giornate di festa, che vengano recapitati a domicilio. O di piccoli pensieri da far arrivare ai propri cari.

Per poter rispondere alle mutate esigenze della collettività, AlxTe, raggiungibile all’indirizzo www.alxte.com, ha dunque ampliato gli strumenti di lavoro offerti ai commercianti, che a loro volta possono offrire un miglior servizio ai propri clienti, che possono farsi un’idea prima consultando la vetrina virtuale del negozio.

Un altro importantissimo sviluppo del portale è la possibilità, per il commerciante, di ricevere pagamenti tramite il proprio conto PayPal e tramite il proprio conto Satispay, in modo da evitare il trasferimento di denaro contante al momento della consegna e contribuendo dunque ad effettuare gli acquisti con la maggiore sicurezza possibile.

“Il portale Alxte ha ottenuto in pochissimi giorni moltissime visualizzazioni e circa 6.000 accessi in una settimana - dichiarano il presidente e il direttore Confcommercio della provincia di Alessandria, Vittorio Ferrari e Alice Pedrazzi - perché in questo momento offre la possibilità di raccogliere, in un unico luogo, tutte le attività che stanno lavorando a distanza e che effettuando consegne a domicilio in sicurezza. Con le nuove possibilità date dalla personalizzazione e dei pagamenti senza il contante, si aggiunge un ulteriore tassello ad uno strumento che pian piano, anche in funzione del cambiamento della situazione sanitaria e dei relativi provvedimenti, muterà e si evolverà, adattandosi”.

“L’emergenza sanitaria ci ha obbligato, come contributo al contenimento di contagi e per rispettare le prescrizioni, ad utilizzare, in maniera preponderante, le tecnologie web e mobile ed il lavoro a distanza - aggiungono - La nostra associazione è da sempre impegnata nell’accompagnare gli imprenditori nell’innovazione e nell’utilizzo delle strategie multicanali nel retail: oggi più che mai siamo disponibili, con i nostri sportelli on demand, nel supportare le aziende in modo che possano riorganizzare il proprio lavoro approfittando di tutto quello che la tecnologia può offrire”.