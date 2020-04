I piccoli passi del commercio: live con gli esperti dell'Ascom

In diretta streaming sul sito www.ilpiccolo.net e sulle pagine Facebook del gruppo Soged (Il Piccolo Alessandria, Alessandria News...), si parla di economia e, in particolare, di commercio. Ospiti, Alice Pedrazzi, direttore provinciale di Ascom, e Rossella Ferrando, presidente di Terziario donna. Sarà l'occasione per dibattere di problemi di una categoria, quella dei commercianti, particolarmente colpiti dall'emergenza Covid. Avete domande? Fatele.