Dieci decessi, 26 in quarantena

CASTELLAZZO - Sono dieci i castellazzesi deceduti dall'inizio dell'emergenza. Risultano anche 16 positivi al tampone, 26 persone in quarantena, 9 ospedalizzate. Ma sono 38 quelle finalmente uscite dall'isolamento.

Da registare anche 23 negativi su un totale di 113 soggetti analizzati. "Il dato delle morti è una ferita per il paese: tutta l'amministrazione comunale è vicina alle famiglie dei deceduti - sottolinea il sindaco, Gianfranco Ferraris - Voglio, però rilevare che il dato dei concittadini che non sono più in quarantena ha superato quello di coloro che ancora lo sono".

Da domani, martedì, i volontari della Protezione Civile riprenderanno il servizio di consegna di farmaci e dei beni di prima necessità".