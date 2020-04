A piedi verso l'argine benché positivo al Covid, individuato col drone

ALESSANDRIA - Durante le festività pasquali è proseguita l’intensa attività di controllo da parte della Polizia Locale di Alessandria che, a partire alla giornata di sabato 11 aprile, si avvale anche dell’uso dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, i cosiddetti “Droni”, per il monitoraggio e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19.

Accanto ai mezzi tecnologici sono state impiegate pattuglia automontate, motociclistiche e la pattuglia dei Bike Patrol per il monitoraggio delle aree verdi.

L’utilizzo dei droni, nel pomeriggio di sabato, ha consentito di avvistare tre persone che si aggiravano sugli argini, lungo il fiume Bormida, che sono stati successivamente individuati dai Bikers, prontamente inviati dalla centrale radio operativa.

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che gli stessi si trovavano sulla pubblica via in violazione alle norme di contrasto al Coronavirus. Tutti dovevano restare a casa, essendo uno di loro positivo al Covid 19 e gli altri due in quarantena. I tre sono stati denunciati.

L’attività della polizia locale ha portato all’identificazione di 85 persone e il controllo di 97 esercizi commerciali con contestazione di 11 violazioni amministrative nei confronti di contravventori alla normativa vigente.

Durante le festività è stato rilevato un decremento del traffico di circa il 25% .