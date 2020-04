OVADA - Protagonista del lavoro di rilancio del territorio e del nome di Ovada nel campo della produzione vitivinicola. La città piange la scomparsa di Stefano Ferrando, delegato Ais per la zona di Alessandria e Acqui. Non è riuscito a vincere la battaglia che da qualche tempo portava avanti contro il Coronavirus.

Una grande passione per il vino quella che si è sviluppata negli anni. Una parabola professionale vissuta all'interno dell'Elettromeccanica Bovone, in parallelo i corsi con Onav e a partire dagli anni '90 con l'Associazione Italiana Sommelier. Un impegno che l'aveva portato alla collaborazione con l'Enoteca di Acqui e dal 2015 alla vice presidenza dell'Enoteca Regionale di Ovada, un contributo fondamentale per la crescita degli ultimi anni. Ferrando aveva 65 anni. Una grande passione spesa anche nel campo della didattica per avvicinare la vino anche semplici appassionati con corsi diversi e format innovativi. Lascia la moglie Luciana, i figli Nicola e Davide. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)