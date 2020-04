Ozzano piange Casalone, l'ultimo "maestro del cemento"

OZZANO - La comunità di Ozzano Monferrato è in lutto per la morte del 75enne Angelo Casalone, l'ultimo "Maestro del Cemento" della tradizione ozzanese. Casalone, che nel 2016 aveva ricevuto il riconoscimento di Eccellenza Artigiana dalla Regione Piemonte, ha caratterizzato la sua vita professionale per il restauro e realizzazione di opere in cemento e gesso.

Da tempo Casalone combatteva con un grave malanno che aveva compromesso la sua capacità di dedicarsi al lavoro. L'associazione OperO di Ozzano ricorda che aveva iniziato quindicenne come "ragazzo di bottega" dello scultore casalese Guido Capra: "Tanto ci ha dato e tanto avremmo ancora voluto da lui ricevere: competenze, tecniche, piccoli segreti nella manipolazione di un materiale ostico come il cemento che nelle sue mani si trasformava in magica arte. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ad Angela, sua compagna degli ultimi anni di vita, alla piccola Noemi, adorata nipotina che lui aveva visto nascere".

Cordoglio anche dall'amministrazione comunale che ricorda Casalone come un maestro: "Le sue opere hanno, negli anni, dato lustro alle attività artigianali del nostro paese e dell’intero territorio".