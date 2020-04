Annullato il saluto del mondo del soccorso al medico del 118 morto per coronavirus

ALESSANDRIA - Il mondo del soccorso alessandrino non potrà rendere omaggio al dottor Renato Pavero, il medico del 118 morto domenica scorsa a causa del covid-19.

Il saluto dei soccorritori e delle forze dell’ordine era previsti per questa mattina, ma è stato annullato dal questore Michele Morelli. Il momento storico vieta funerali e assembramenti, per cui la questura ha seguito alla lettera la normativa e ha annullato “a malincuore” il corteo dei mezzi (una decina) che avrebbero dovuto raggiungere la sede del 118, che si trova nella zona degli argini di viale Teresa Michel, e con il suono delle sirene salutare l’amico collega.

Iniziative analoghe sono state messe in atto in provincia sia per l’omaggio ai medici e infermieri che lavorano sul campo, e a chi, appartenente alle forze dell’ordine, è morto vittima del virus.