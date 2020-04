Casale: negozio etnico aperto nonostante i divieti

CASALE - Nonostante l'ordinanza che ne aveva disposto la chiusura un esercizio commerciale di Casale, specializzato in prodotti etnici, avrebbe continuato la sua attività di vendita. Per questo motivo la Polizia di Stato di Casale, in collaborazione con la Polizia Locale, sta procedendo alla contestazione della sanzione nei confronti dei responsabili del negozio. È verosimile che per il negozio sia disposta la chiusura per un periodo compreso tra i 5 e i 30 giorni.