Oggi tre decessi a Casale. Si cercano sanitari per le Rsa

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi si fa ambasciatore di un appello che arriva dal Centro per l'Impiego. Si cercano sanitari per le Rsa del territorio. In particolare si richiedono operatori socio sanitari, infermieri e personale generico di assistenza. Clicca qui per inviare le candidature.

Per quanto riguarda il bollettino dal Santo Spirito, oggi tre decessi, tre dimissioni e quattro ingressi.