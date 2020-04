Marco Lodola: l'arte contro le ossessioni mediatiche

Marco Lodola, uno dei più importanti artisti italiani, prende posizione contro la gestione da parte dei mass media del dramma del coronavirus. Lo fa partecipando all'invito promosso dal 'Piccolo' al mondo artistico di esprimere attraverso le proprie opere una riflessione su quanto sta avvenendo in Italia in questo periodo. Martedì 28 aprile sul giornale vengono pubblicati due lavori di Lodola che esprimono una critica molto forte nei confronti della gestione della comunicazione su questo dramma che sta attanagliando tutto il Paese. Alle due opere, si affianca un'intervista in cui l'artista spiega le sue posizioni, criticando le modalità in cui da due mesi gli italiani sono sottoposti a un bombardamento mediatico ossessivo. E ricorda come sia dovere dell'arte svolgere una funzione critica rispetto ai momenti in cui viviamo.