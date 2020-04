Amag Ambiente, centri di raccolta ancora chiusi

ALESSANDRIA - Con riferimento all’ultimo Dpcm 26 aprile 2020 relativo alle misure di contenimento del covid-19 nella cosiddetta “fase 2”, visto il prolungamento delle stesse in modalità restrittiva adottate dalla Regione Piemonte, anche d’intesa con il Ministero della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale quali la provincia di Alessandria, Amag Ambiente informa i cittadini del Comune di Alessandria e dei Comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino che è prorogata la chiusura sino al 17 maggio 2020 di tutti i Centri di raccolta differenziata (viale Michel e via IV Martiri in città, Felizzano, Frugarolo e Sezzadio).

"Purtroppo - si legge in una nota dell'azienda - il perdurare ad oggi di una forte presenza sul territorio di casi positivi ci induce alla cautela. Inoltre si raccomanda ai residenti nei quartieri della città di Alessandria di prorogare qualsiasi attività relativa a taglio erba, piccole potature, residui vegetali del giardino sino a quando non saranno riaperti i centri di raccolta differenziata".

E’ operativo il servizio a chiamata di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti nel numero massimo di 5 pezzi.

Per qualsiasi informazione o dubbio i cittadini possono comunque interagire con l’Azienda attraverso il Call Center allo 0131 223215 o al numero verde 800 296 096 (solo da rete fissa), tramite il portale www.amagambiente.it o scrivendo a info@amagambiente.it.



Prosegue l’intervento di lavaggio ad Alessandria e nei sobborghi, disposto dal presidente del Gruppo AMAG Paolo Arrobbio, attraverso autobotti e lance ad acqua compressa: un importante lavoro di pulizia che grazie all’impegno profuso dal nostro personale contribuisce ulteriormente ad affrontare con determinazione e professionalità il contenimento del covid-19.