L'Alessandria, tra Toro e Genoa

ALESSANDRIA - Il 4 maggio è una data importante anche per l'Alessandria. Che, sul suo sito ufficiale, rende omaggio al Grande Torino, con una foto memorabile, uno scatto del 2-0 (reti di Bertoni II e Stradella) alla squadra più forte di sempre, il 19 gennaio 1947, in un Moccagatta gremito, in cui chi era attaccato alla rete tenne a lungo sul volto i segni a testimoniare che neppure un centimetro libero c'era quel giorno.

Il 4 maggio 1975, 45 anni fa, nasce il gemellaggio tra la tifoseria alessandrina e quella del Genoa, il più lungo di sempre nel calcio, e Mario Di Cianni, fra i fondatori degli Ultras 74 e oggi slo, ricorda un legame che resiste e amicizie forti.

Il 4 maggio 2020 arriva a tre giorni dall'assemblea di C, il 7, che ribadirà la richiesta di stop al campionato e chi sarà promosso. L'8 l'utima parola sarà della Figc. Intanto si lavora già per la prossima stagione: 14 giocatori in uscita, tra fine prestito e scadenza, e 10 con il contratto, cinque fino al 2021 e altrettanti fino al 2022. I dettagli sul Piccolo in edicola.