Una giornata positiva all'ospedale di Casale

CASALE - Nei prossimi giorni partirà la distribuzione delle mascherine donate dalla Regione Piemonte che saranno consegnate in tutte le buche delle lettere. È l'annuncio serale del sindaco di Casale Federico Riboldi che segnala il progetto "Io lavoro in agricoltura" per imprese agricole alla ricerca di manodopera, disoccupati, inoccupati o semplicemente per chi intende integrare il proprio reddito.

Oggi bilancio sostanzialmente positivo al Santo Spirito che registra 0 decessi, 2 ricoveri e 6 dimissioni.