Cuttica: "Pronti 1,3 milioni a sostegno di imprese e famiglie"

ALESSANDRIA - Il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha annunciato pochi minuti fa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'amministrazione che "si investiranno 1,3 milioni di euro a sostegno di imprese e famiglie e per contribuire alla ripresa del nostro tessuto economico".

In che modo? "La giunta ha varato oggi un atto di indirizzo chiamato 'Al via' con importanti misure di rilancio dedicate alla nostra comunità. In particolare, si agirà sulla pressione tributaria e tariffaria (Tari, imposta sul suolo pubblico, tassa sulla pubblicità), sulla riduzione dei costi e delle spese (ad esempio sulla morosità incolpevole), sul sostegno a investimenti e consumi e anche su possibili ricapitalizzazioni delle nostre società controllate. Uno sforzo - ha evidenziato Cuttica di Revigliasco - non indifferente, se si pensa alla realtà del nostro Bilancio e al Piano di riequilibrio".

Un primo passo, dunque: "Non si potranno risolvere tutti i problemi - ammette il sindaco - ma è un atto che il Comune di Alessandria fa con risorse proprie, aspettando di poterne intercettare altre da fondi regionali, europei o attraverso Fondazioni e crowdfunding. Interventi e misure che saranno illustrate nel dettaglio nei prossimo giorni".