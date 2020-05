Progetto di ricerca del comune di Ottiglio per controllare la pandemia

OTTIGLIO - Il comune di Ottiglio ha presentato alla Regione Piemonte, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie e di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, un progetto di ricerca attiva per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

L’iniziativa prevede l’utilizzo di un nuovo test sierologico umano al fine di sperimentare un’indagine epidemiologica. L’obiettivo è sviluppare pratiche efficaci di gestione locale per controllare l’epidemia, in sinergia con la Regione e le Asl territoriali, con la speranza che siano riproducibili in futuro anche in altri enti. Anche due comuni in provincia di Torino, Casalborgone e Mappano, si sono affiancati al comune alessandrino nell’avanzamento di questa proposta.