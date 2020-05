Nel Casalese due denunce per maltrattamenti alle donne

CASALE - Nel corso dell’ultimo periodo, la Compagnia Carabinieri di Casale, attraverso le Stazioni Carabinieri dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio, ha proceduto ad un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati che riguardano gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori.

L'Arma territoriale di Casale intrattiene da tempo stretti contatti con le varie organizzazioni pubbliche e di volontariato, che possono gestire le emergenze legate alle violenze su donne e bambini. In particolare a Casale i Carabinieri hanno attuato una stretta collaborazione con l’”Associazione Soroptimist” ed è presente all’interno della Caserma una stanza adatta a gestire col metodo investigativo più adeguato questi particolari reati.

I Carabinieri della Stazione di Fubine, in seguito alla querela presentata da una 40enne di origini straniere, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia il suo giovane convivente, poiché si sarebbe reso responsabile di una serie di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della donna a partire dal gennaio del 2017 fino ad oggi. In seguito all’intervento, i militari hanno applicato nei confronti del giovane il “Codice Rosso”, imponendogli di lasciare l’abitazione. Nei giorni successivi l’Autorità Giudiziaria, subito avvisata dai militari, ha sottoposto lo stesso ad una serie di limitazioni, tra cui il divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi da lei frequentati.

I Carabinieri della Stazione di Balzola in seguito alla querela sporta da una 50nne, hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia il marito, operaio che dal 2015 ad oggi avrebbe mantenuto una serie di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della coniuge, costringendola anche a ricorrere alle cure dei sanitari. I militari hanno applicato subito il “Codice Rosso” ed informavano dell’accaduto l’Autorità Giudiziaria.