"In provincia andamento dei contagi migliore della media regionale e nazionale"

ALESSANDRIA - Anche l'analisi dei numeri dei contagi, finalmente, sembra far vedere la luce in fondo al tunnel dell'emergenza sanitaria in provincia: secondo l'elaborazione del capogruppo alla Camera di LeU, Federico Fornaro, infatti, "dal confronto dei dati di venerdì 15 maggio con quelli dell’ultimo giorno di lockdown (domenica 3 maggio), emerge un andamento del numero di contagio in provincia di Alessandria migliore sia della media piemontese sia di quella nazionale. Ad Alessandria, infatti, il numero dei casi è cresciuto del 5,44% rispetto al 6,99% del Piemonte e il 6,25% del totale. Nell’indice dei positivi ogni 100mila abitanti, la provincia di Alessandria mantiene però il triste primato con 898 contro 674 del Piemonte e 371 nazionale".

Per il parlamentare, "i dati sulla provincia in questi primi giorni di riapertura parziale sono finalmente in miglioramento rispetto al resto del Piemonte e di altre regioni limitrofe. Un segnale positivo che deve spronare a proseguire nel rafforzamento organizzativo della gestione dei tamponi e dell’isolamento domestico".