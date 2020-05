Da domani le mascherine della Regione

CASTELLAZZO - Inizierà domani mattina, mercoledì, la distribuzione delle mascherine che il Comune di Castellazzo ha ricevuto dalla Regione Piemonte. Sarà il gruppo di Protezione Civile a occuparsi del servizio, nello spazio allestito all'interno dell'area attrezzata in piazzale 1° Maggio.

La consegna avverrà seguendo l'ordine alfabetico, un pezzo per ogni componente di nucleo familiare (la lettera è quella del cognome del capofamiglia).

Domani, dalle 15 alle 18.30 per cognomi che iniziano per A e B, giovedì (15 - 18.30) per C, venerdì (15-18.30) D, E e F, sabato mattina, dalle 9 alle 13, per chi non ha potuto presentarsi nei giorni precedenti, cognomi dalla A alla F.

Si proseguirà martedì 26 (15 - 18.30) con G, H, I, J, K,L, mercoledì 27 (15 - 18.30) con M, giovedì 28 (15 - 18.30) con N, O, P, Q e R, venerdì 29 (15 - 18.30) con S, T, U, V, W, Y e Z. Sabato 30 (dalle 9 alle 13) toccherà a chi, con iniziale da G a Z, non le ha ritirate nei giorni precedenti.