Precipita con parapendio, grave 50enne

BRIGNANO FRASCATA - Un 50enne di Zibido San Giacomo, Milano, Davide Catelani, è ricoverato in ospedale ad Alessandria dopo essere precipitato con il parapendio. I medici si sono riservati la prognosi a causa di un trauma alla schiena.

L’uomo si è lanciato con il parapendio da una postazione in frazione Cà del Monte, in Val Curone. Improvvisamente, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo e, dopo un avvitamento, è precipitato in un canalone in frazione in frazione Miola. Un testimone, ha immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (di Tortona e Alessandria), i Carabinieri di San Sebastiano Curone e il 118.

Complicate le azioni di recupero, il 50enne è stato soccorso con il verricello. Quindi stabilizzato e trasportato all’ospedale.