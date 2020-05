Bertram, il primo colpo è Agustin Fabi

TORTONA - Il primo volto nuovo della Bertram Derthona è Agustin Fabi. Ala, classe 1991 (compirà 29 anni il 20 ottobre), argentino di nascita (di General Roca), ma di formazione italiana, ha debuttato nel campionato italiano nel 2009, con Benetton Treviso, conquistando lo scudetto Under 19 e poi esordendo in A1. L'anno dopo è a Patti, in B1, miglior Under 21 del torneo, prima di passare a Treviglio, in Divisione nazionale A, con una media di 11 punti a partita e 13 nei playoff.

Due stagioni alla Viola Reggio Calabria (Divisione nazionale A e Dna Silver), all'inzio del campionato 2014 - 2015 torna a Treviso, targata De Longhi, per due anni, sempre approdando agli spareggi promozione. Nell'estate 2016 è di nuovo a Reggio Calabria, per altri due campionati, con 12 punti di media. Nel 2018 - 2019 disputa il girone ovest della A2 Old Wild West con Benacquista Latina, fra i migliori realizzatori in assoluto, con 18 punti, con percentuali alte nel tiro da 3. Disputa la final eight di Coppa Italia, eliminato da Treviso nei quarti, e i playoff, fuori negli ottavi contro Montegranaro.

I suoi numeri eccezionali gli valgono la chiamata di Udine, girone est di A2: allo stop 7,8 punti di media e 2.7 rimbalzi.

"L'arrivo di Agustin Fabi è un altro segnale importante per il presente e il futuro del Derthona - sottolinea Ferencz Bartocci, general manager di Bertram - Un giocatore esperto della A2, che è stato scelto per le qualità tecniche e umane messe in mostra in tutte le piazze in cui ha giocato".