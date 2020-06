Dispersi nei boschi, coppia ritrovata grazie alle ricerche con l’elicottero

FRACONALTO - È stata ritrovata pochi minuti fa la coppia di escursionisti che si era persa nei boschi dell’Appennino, al confine tra il Piemonte e la Liguria. L’uomo e la donna stanno bene e vengono accompagnati a valle, probabilmente verranno portati in ospedale per un controllo sul loro stato di salute, ma a puro scopo precauzionale.

Sono riusciti a lanciare l’allarme, nel pomeriggio sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco che hanno sorvolato i boschi nel territorio del Comune di Fraconalto per tutto il pomeriggio. L’avvistamento di due persone tra la vegetazione a metà pomeriggio ha soltanto dato l’illusione del ritrovamento, ma le ricerche da terra non avevano trovato conferme. Nella zona il segnale dei telefoni cellulari è debole e in molti tratti inesistente. Nel tardo pomeriggio l’elicottero si è nuovamente alzato in cielo per scrutare la boscaglia e nel contempo dare un punto di riferimento ai dispersi, far loro capire che erano in corso le ricerche. Poco dopo le ore 21, quando i vigili del fuoco e i carabinieri stavano prendendo in considerazione l’ipotesi di sospendere il volo dell’elicottero perché la luce naturale non consentiva più di scrutare tra i rami degli alberi, l’avvistamento, l’informazione trasmessa a chi perlustrava i boschi da terra e, alle ore 21,15, il ritrovamento e la fine dell’incubo perché sarebbe stato problematico trascorrere la notte senza adeguato equipaggiamento.

I due dispersi, un uomo e una donna, stanno bene. Per il momento è l’unica informazione che si ha di loro, ma è la più importante.