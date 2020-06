"Covid Hospital a Ovada e non a Tortona: chi decide?"

ALESSANDRIA - Il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti chiede chiarimenti sullo 'stato di salute' della Sanità piemontese: "A che punto siamo con le liste d'attesa per visite e interventi? - domanda l'esponente 'dem' - Non sappiamo, ancora oggi, quali contenuti riporti il piano previsto per la riapertura delle attività nelle strutture ospedaliere del Piemonte e della provincia di Alessandria e, soprattutto, con quale rete tra i vari presidi. Inoltre, cosa si intende fare nel concreto per potenziare i servizi del territorio?".

Ravetti vorrebbe anche sapere "se è vero che non sarà riservato a Tortona, ma all'ospedale di Ovada, un destino da Covid Hospital e che, per deduzione, non sarebbe assicurata la riapertura di quel Pronto soccorso. A questo punto, però, la domanda è chi fa le scelte e dove e quale spazio è riservato ai nostri sindaci per le decisioni. Che fine ha fatto, allora, l'assemblea provinciale dei sindaci che deve discutere anche di programmazione sanitaria? Forse verrà convocata quando tutto sarà già deciso solo per eleggere alla presidenza qualche sindaco di centrodestra...".