Arredo Frigo, la capitana ha detto sì

ACQUI TERME - Quattro giocatrici confermate: dopo coach Ivano Marenco, le certezze in campo sono Sofia Cattozzo, Erica Grotteria, Arianna Lombardi e la capitana Francesca Mirabelli, che si prepara alla sua seconda stagione con la fascia.

Classe 1996, centrale, acquese doc, tutto il percorso di Francesca è stato nella società termale e Marenco la allena da quando era nell'Under 14. "Mi vedrete ancora ad Acqui, in B1, per molti motivi: anche organizzativi, logistici, universitari e lavorativi, ma prima di tutto per la serietà del progetto. E' un periodo molto difficile, tutto il mondo dello sport risentirà della crisi economica, ma Acqui conserva una grande serietà - spiega la capitana - che è stata determinante per la mia scelta".

Dopo il confronto con il ds Claudio Valnegri, Mirabelli ha chiesto qualche settimana per decidere. "I prossimi mesi saranno molto impegnativi per me: discuterò la tesi di laurea in architettura e poi avrò il tirocinio. Ho riflettuto bene e la proposta sportiva mi è piaciuta: ho valutato che potevo tenere il mio posto in campo, dando il massimo, e raggiungere gli altri due traguardi lavorativi e di vita". Per tutto il movimento pallavolistico acquese Francesca Mirabelli è una bandiera e un esempio per le più giovani.