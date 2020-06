Tragedia della strada, muore motociclista di 30 anni

VALMADONNA - Tragedia della strada oggi, nel primo pomeriggio. Il motociclista Alex Franco Villella, 30 anni, abitava al Cristo, ad Alessandria, ha perso la vita in un drammatico schianto. Il padre del ragazzo, brigadiere capo ora in congedo, lavorava al Nucleo Comando del Provinciale di piazza Vittorio Veneto.

Il 30enne viaggiava con la moto in direzione Valenza, lungo la Provinciale 494. Nei pressi del Centro Sposi, il terribile impatto con un’auto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, le indagini sono affidate al Radiomobile. Sul posto è intervenuto il 118, ma ogni soccorso è stato vano.

I militari hanno bloccato l’arteria stradale in entrambe le direzioni per permette le operazioni di soccorso e i rilievi.



Scontro a Ponti

Poco dopo, verso le 15.30, l’elisoccorso è intervenuto per soccorrere un altro motociclista rimasto gravemente ferito nello scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto a Ponti, nell’acquese.